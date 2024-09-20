Медиа-консультант Леброна Джеймса о «Решении»: «Это было дальновидно, но люди не были готовы»
«Леброна уничтожили за это.
Я с первого дня считал, что это было дальновидно. Именно в этом направлении движется мир, но люди просто не были к этому готовы», – сказал Адам Мендельсон, медиа-консультант, который присоединился к команде Леброна Джеймса вскоре после «Решения».
8 июля 2010 года Джеймс объявил в прямом эфире ESPN об уходе из «Кливленда» и подписании контракта с «Майами». Знаковое событие в истории НБА получило название «Решение».
«Решение» стало признаком направления движения в спорте, СМИ и культуре. Оно сигнализировало о переходе власти от привратников, будь то «владельцы» или говорящие головы ESPN, к самим спортсменам. В настоящее время зрелища, подобные «Решению», являются обычным явлением для спортсменов-школьников, объявляющих о своей студенческой команде. У лучших спортсменов, таких как Джеймс, больше нет «свиты», но есть диверсифицированные медиа и инвестиционные компании. То, что когда-то отвергалось как нарциссизм, теперь стало личным брендингом», – пишет The Rebooting.
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