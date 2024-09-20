Тренер Майк Мэнсиас: «Приехал поработать с Джеймсом на Хэллоуин, он открыл дверь в костюме Бэтмена»

Тренер Майк Мэнсиас поделился мнением о Леброне Джеймсе.

Персональный тренер вспомнил первое знакомство с будущей суперзвездой НБА .

«Я был под сильным впечатлением, потому что для парня 18-19 лет он был очень крупным. Понятно, что высокие ребята существуют, в НБА приходят крупные люди. Но он был просто огромным и отлично сложенным – его плечи, спина и ноги, все пропорционально, и вот он открывает дверь, а я думаю: «О, этот парень особенный, этот парень точно особенный», – сказал Мэнсиас.

В 2007 году Джеймс попросил тренера приехать и поработать с ним накануне домашней игры «Кавальерс».

«Я подъехал к его дому, тогда праздновали Хэллоуин. И вот он открывает дверь, и предстает передо мной в костюме Бэтмена. Гигантский Бэтмен открывает вам дверь… Но вот он переодевается, и мы начинаем делать растяжку и все такое. И все это происходит примерно перед 20 людьми в доме, и они все смотрят на меня этими глазами: «Эй, позаботься о нем. Он наш, он нам нужен. Постарайся сделать так, чтобы с ним все было в порядке». Постепенно это стало рутиной», – вспомнил Мэнсиас.

Джеймс ранее признавался, что «не провел бы в НБА два десятка лет, если бы не Мэнсиас».