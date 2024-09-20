Джерри Рейнсдорф считает, что победа «Уайт Сокс» важнее, чем победа «Буллс»
Для Джерри Рейнсдорфа «Уайт Сокс» важнее, чем «Буллс».
Согласно сообщению The Athletic, бейсбольная команда «Чикаго Уайт Сокс» имеет более важное значение, чем баскетбольная «Чикаго Буллс», для их владельца Джерри Рейнсдорфа.
Во время недавнего общения с новыми сотрудниками Рейнсдорфу был задан вопрос, что важнее: победа «Буллс» или «Уайт Сокс»? Рейнсдорф, не колеблясь, ответил: «Уайт Сокс».
Издание отмечает, что Рейнсдорф одержим бейсболом. Офис бизнесмена забит автографами и спортивными памятными вещами. Он любит общаться со скаутами, рассказывая о бейсболе и его истории. Рейнсдорф с гордостью вспоминает, как ходил на первый матч Джеки Робинсона в форме «Доджерс», и ценит свою дружбу с такими членами Зала славы бейсбола, как Тони ла Русса, Деннис Экерсли и Джордж Бретт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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