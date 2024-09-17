Особняк Майкла Джордана в Чикаго будет продан за 15 миллионов долларов

Майкл Джордан нашел покупателя на свой особняк.

Особняк шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана будет куплен за 15 миллионов долларов спустя 12 лет с момента выставления на продажу, сообщает издание TMZ.

Статус поместья площадью 5 тысяч квадратных метров на сайте объявлений о продаже недвижимости указан как «возможная сделка». Это указывает на то, что владелец заключил сделку с потенциальным покупателем.

Особняк был построен в 1995 году, когда Джордан выступал за «Буллс». В 2012-м он был выставлен на продажу за 29 миллионов долларов. Его последняя объявленная цена составляла 14 855 000 долларов.

Особняк расположен в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. В доме девять спален, 19 ванных комнат, сигарная комната, библиотека, тренажерный зал и полноразмерная баскетбольная площадка. На участке также есть круглый пейзажный бассейн и теннисный корт.