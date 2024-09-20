«Голден Стэйт» намерен подписать двусторонний контракт с Квинтеном Постом

Ожидается, что «Уорриорз» подпишут двухсторонний контракт с Квинтеном Постом.

«Голден Стэйт » выбрал центрового (24 года, 213 см) под 52-м номером на драфте 2024 года.

Чтобы подписать Поста, клубу придется отказаться от Пэта Спенсера, Риса Бикмана или Дэквона Плаудена, с которыми ранее были подписаны двусторонние контракты.