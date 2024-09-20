  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

«Голден Стэйт» намерен подписать двусторонний контракт с Квинтеном Постом

Ожидается, что «Уорриорз» подпишут двухсторонний контракт с Квинтеном Постом.

«Голден Стэйт» выбрал центрового (24 года, 213 см) под 52-м номером на драфте 2024 года.

Чтобы подписать Поста, клубу придется отказаться от Пэта Спенсера, Риса Бикмана или Дэквона Плаудена, с которыми ранее были подписаны двусторонние контракты.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoНБА
Квинтен Пост
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко: «Стеф Карри пришел и изменил игру. Он сломал то, что было раньше»
5сегодня, 09:39
«Голден Стэйт» подпишет отчисленного из «Лейкерс» Блэйка Хинсона
сегодня, 06:09
«Голден Стэйт» просмотрел Джастина Холидэя и Нассира Литтла
1вчера, 19:57
Дочь Денниса Родмана лежа отпраздновала гол в стиле Стефена Карри
18вчера, 17:56Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джа Морэнт о Заке Иди: «Определенно лучший новичок года»
5 минут назад
Джерри Рейнсдорф считает, что победа «Уайт Сокс» важнее, чем победа «Буллс»
123 минуты назад
Будущее Масаи Уджири в «Торонто» стало более неопределенным после приобретения Rogers контрольного пакета акций клуба
сегодня, 14:18
Оскар Робертсон: «Если ты зарабатываешь 50 миллионов долларов в год, то нет такого понятия, как распределение нагрузки»
9сегодня, 13:38
Антуан Уокер: «Доверил бы решающий бросок Пирсу, а не Уэйду, потому что он может забросить трехочковый»
2сегодня, 13:25
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Монако»
сегодня, 12:27
Билл Симмонс: «Дуйэн Уэйд – самая недооцененная звезда 21-го века»
12сегодня, 12:21
Джоэл Эмбиид подпишет с «Сиксерс» максимальное продление контракта на 3 года и 193 млн долларов
26сегодня, 12:06
Адриатическая лига. «Цибона» сыграет с «Задаром» в первом матче нового сезона
1сегодня, 11:37
Дерек Фишер о сравнении Йокича и О’Нила: «Суть та же: нет игрока, который мог бы адекватно им противостоять»
1сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Еремин: «В этот сложный период Андрей Кириленко справляется с обязанностями»
17 минут назад
Андрей Кириленко о сборной России: «План А – работаем с ближайшим резервом, 24 года и младше»
40 минут назад
Небойша Чович: «Бюджет на зарплаты игроков «Црвены Звезды» составляет 14,3 млн евро»
сегодня, 14:51
Бэрон Дэвис назвал пятерку спортсменов, ставших успешными бизнесменами
сегодня, 14:40
«Юта» подпишет негарантированный контракт с Кешоном Джастисом
сегодня, 13:53
Джоэл Эмбиид: «Филадельфия — мой дом. Я хочу быть здесь до конца карьеры»
5сегодня, 13:47
Сергей Моня: «Полностью поддерживаю Кириленко. Он старается развивать баскетбол»
сегодня, 12:46
Рашид Уоллес: «Я называл Бена Уоллеса «Часовым механизмом». Он каждый вечер выполнял свою чертову работу – защищался»
1сегодня, 11:58
Сергей Панов об отсутствии оппонентов у Кириленко на выборах президента РФБ: «Вряд ли кто‑то готов сделать эту работу лучше»
сегодня, 11:47
Джим Джексон о Кобе Брайанте: «У него была особенная аура, какая-то таинственность. То, чего нет ни у кого другого»
сегодня, 09:56