Андрей Кириленко: «Стеф Карри пришел и изменил игру. Он сломал то, что было раньше»
«Стеф Карри пришел и изменил игру. Он просто сломал то, что было раньше. Это стало похоже на видеоигру – он пересекает середину площадки и бросает свои трехочковые», – сказал бывший игрок НБА.
Президент РФБ добавил, что если бы кто-то попытался сделать подобное в Европе, то быстро бы занял место на скамейке запасных.
«Они бы сказали: «Нет, нет, нет, ты этого не делаешь, парень. Нужно использовать все время на атаку». Но Стеф начал попадать эти броски, и все подумали: «Боже, да это работает!» Это было как в «Звездных войнах» или «Мандалорце» – «Вот как это делается».
Теперь все так делают. Даже «большие» подходят к дуге и бросают трехочковые. Игра так изменилась, что даже высокие парни совершают эти броски.
Когда я пришел в НБА, это была игра «больших». Поколение Патрика Юинга, Хакима, Шака, Дэвида Робинсона, Яо – это была сила. Вся игра строилась вокруг того, чтобы доставить мяч в пост, где бигмен начинал свою работу, а затем либо делал какую-то скидку, либо делал что-то с мячом», – считает Кириленко.
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