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«Голден Стэйт» подпишет отчисленного из «Лейкерс» Блэйка Хинсона

«Голден Стэйт» подпишет Блэйка Хинсона.

С легким форвардом (24 года, 198 см) будет заключен негарантированный контракт по схеме Exhibit 10.

Хинсон в межсезонье-2024 подписал двустороннее соглашение с «Лейкерс». Это случилось после того, как его не выбрали на драфте.

В восьми матчах Летней лиги за «озерников» Хинсон в среднем набирал 10,9 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи за 20,8 минуты на площадке. Клуб расстался с форвардом, чтобы освободить место в составе под Кристиана Колоко.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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