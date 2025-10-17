Крис Коллинсворт о серии с Джорданом на NBC: «Это будет погружение в образ мышления Майкла»
Крис Коллинсворт прокомментировал первый сезон НБА на NBC.
Телеканал вернул себе трансляции НБА. Одним из громких начинаний стало сотрудничество с Майклом Джорданом, который согласился появиться в эфире.
Ведущий Крис Коллинсворт коротко прокомментировал проект: «Меня, конечно, пристрелят за это. Но это будет погружение в образ мышления Майкла Джордана. То, что болельщикам хотелось бы понять о нем, если бы у них была возможность сесть и поговорить.
Никаких «кто лучший игрок в НБА». Детали и рассуждения от лучшего баскетболиста в истории», – заключил Коллинсворт.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8672 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Up & Adams
