Крис Коллинсворт о серии с Джорданом на NBC: «Это будет погружение в образ мышления Майкла»

Крис Коллинсворт прокомментировал первый сезон НБА на NBC.

Телеканал вернул себе трансляции НБА . Одним из громких начинаний стало сотрудничество с Майклом Джорданом, который согласился появиться в эфире.

Ведущий Крис Коллинсворт коротко прокомментировал проект: «Меня, конечно, пристрелят за это. Но это будет погружение в образ мышления Майкла Джордана . То, что болельщикам хотелось бы понять о нем, если бы у них была возможность сесть и поговорить.

Никаких «кто лучший игрок в НБА». Детали и рассуждения от лучшего баскетболиста в истории», – заключил Коллинсворт.