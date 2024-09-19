Дочь Денниса Родмана отпраздновала гол в стиле Стефена Карри
Тринити Родман вывела празднование Стефена Карри на новый уровень.
22-летняя американская футболистка, дочь пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана отпраздновала гол в стиле суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри, лежа на газоне.
Тринити Родман забила гол за «Вашингтон Спирит» на 46-й минуте матча против «Хьюстон Дэш» ударом из-за пределов штрафной, увеличив преимущество своей команды – 3-0. После этого футболистка легла на газон, сложила вместе ладони и подложила под голову.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports Bay Area
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