Дочь Денниса Родмана отпраздновала гол в стиле Стефена Карри

Тринити Родман вывела празднование Стефена Карри на новый уровень.

22-летняя американская футболистка, дочь пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана отпраздновала гол в стиле суперзвезды «Голден Стэйт » Стефена Карри , лежа на газоне.

Тринити Родман забила гол за «Вашингтон Спирит» на 46-й минуте матча против «Хьюстон Дэш» ударом из-за пределов штрафной, увеличив преимущество своей команды – 3-0. После этого футболистка легла на газон, сложила вместе ладони и подложила под голову.