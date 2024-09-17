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«Юта» подписала Макса Абмаса

«Юта» заключила контракт с Максом Абмасом.

Защитник (23 года, 183 см) не был выбран на драфте-2024.

Последний сезон в NCAA Макс провел за Техас, набирая 16,8 очка, 4,1 передачи и 3,1 подбора в 34 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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