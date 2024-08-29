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Лонни Уокер подпишет с «Бостоном» негарантированный однолетний контракт

Лонни Уокер присоединится к «Селтикс».

Защитник (25 лет, 193 см) провел прошлый сезон в «Бруклине», набирая 9,7 очка, 2,2 подбора и 1,3 передачи за 17,4 минуты в среднем. Уокер реализовал 38,4% трехочковых бросков.

Сезон-2024/25 станет для Уокера 7-м в лиге. Защитник был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2018 НБА под 18-м номером.

Уокер подпишет с клубом негарантированное соглашение.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
переходы
logoБостон
logoБруклин
logoСан-Антонио
logoНБА
logoЭдриан Воджнаровски
logoЛонни Уокер
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