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«Пеликанс» пригласили Элфрида Пэйтона в тренировочный лагерь

Элфрид Пэйтон попробует вернуться в НБА.

«Новый Орлеан» подпишет с разыгрывающим (30 лет, 191 см) негарантированный контракт.

Пэйтон родом из Нового Орлеана и играл на студенческом уровне в команде университета Луизианы.

В последний раз в НБА он выступал в сезоне-21/22, когда представлял «Финикс». В прошлом сезоне Элфрид играл за «Мэд Энтс» в G-лиге.

В сезоне-18/19 Пэйтон представлял «Пеликанс» и провел, возможно, свой лучший сезон в НБА. Он набирал в среднем 10,6 очка и установил рекорды карьеры по передачам за игру (7,6) и подборам за игру (5,2).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
переходы
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoЭлфрид Пэйтон
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