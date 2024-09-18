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Дереон Сиброн пройдет просмотр в «Детройте»

Дереон Сиброн присоединился к тренировочному лагерю «Пистонс».

Защитник (24 года, 196 см) подписывал двусторонние соглашения с «Новым Орлеаном» в последних двух сезонах. Всего Сиброн отыграл 11 матчей в лиге, набирая 1,6 очка за 6,1 минуты в среднем.

На счету защитника в G-лиге – 19,2 очка, 5,3 подбора и 5,7 передачи в среднем в 6 матчах прошлого сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
переходы
logoДетройт
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoДереон Сиброн
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