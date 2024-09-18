Дереон Сиброн пройдет просмотр в «Детройте»

Дереон Сиброн присоединился к тренировочному лагерю «Пистонс».

Защитник (24 года, 196 см) подписывал двусторонние соглашения с «Новым Орлеаном » в последних двух сезонах. Всего Сиброн отыграл 11 матчей в лиге, набирая 1,6 очка за 6,1 минуты в среднем.

На счету защитника в G-лиге – 19,2 очка, 5,3 подбора и 5,7 передачи в среднем в 6 матчах прошлого сезона.