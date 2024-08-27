«Новый Орлеан» переподпишет Мэтта Райана на однолетний контракт
Мэтт Райан останется в «Пеликанс»
По сообщению Шэмса Чарании, стороны реструктурируют соглашение форварда, который останется в команде на следующий год.
Райан набирал в среднем 5,4 очка и 1,4 подбора при 45,1% из-за дуги в 28 матчах за «Новый Орлеан» в прошлом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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