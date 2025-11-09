Антон Юдин о победе над «Зенитом»: «Горд за каждого, кто сегодня выходил на площадку – все без исключения проявили себя как настоящие мужчины»

Главный тренер «Локо» высоко оценил характер команды в матче против «Зенита».

«Локомотив-Кубань » дома победил санкт-петербургский «Зенит » со счетом 89:80. Главный тренер «Локо» Антон Юдин дал оценку действиям своей команды.

«Благодарю команду за ту борьбу, которую они показывали на протяжении всего матча. Я горд за каждого, кто сегодня выходил на площадку – все без исключения проявили себя как настоящие мужчины.

В 3-й четверти «Зенит» забил много трехочковых бросков, но нас это не сломало. В перерыве я сказал команде, что надо продолжать играть так, как мы это делаем, и что соперник не будет так попадать постоянно. Так что надо просто пережить этот момент. Все продолжили бороться и в итоге выиграли», – заявил Юдин.

Обыграв «Зенит», «железнодорожники» оформили уже четвертую домашнюю победу подряд. Следующий домашний матч команды состоится 12 ноября. В гости к «Локо» приедет «Бетсити Парма».