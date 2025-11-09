Александер Секулич после поражения от «Локо»: «Самое время показать себя тем игрокам, роль которых изначально не предполагалась главенствующей»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань».

Главный тренер «Зенита» Александер Секулич подвел итоги матча 9-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомот ивом-Кубань », в котором его команда уступила со счетом 80:89.

«Было приятно находиться здесь и видеть полные трибуны. Мы знали, чего ожидать. Но то, к чему мы готовились, в жизнь не воплотили, особенно в первой половине, ведь знали, что соперник побежит вперед сломя голову и захочет сразу набрать много очков, особенно Патрик Миллер.

Я не хочу говорить о наших проблемах, очевидно, что для нас это серьезный вызов – преодолеть все эти трудности.

Да, для нас это серьезный вызов. Самое время показать себя тем игрокам, роль которых изначально не предполагалась главенствующей. Время, чтобы они показали, что могут играть. И, конечно же, поздравляю «Локо». Они заслужили победу», – сказал Секулич.

Следующий матч «Зенита» в рамках Единой лиги ВТБ пройдет 12 ноября, команда из Санкт-Петербурга примет МБА-МАИ на своем паркете.