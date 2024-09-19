Шакил О’Нил на фоне слухов о новой девушке: «Я дам вам знать, когда влюблюсь»

Шакил О’Нил отреагировал на слухи о новой девушке.

«Я дам вам знать, когда влюблюсь», – написал Шак в соцсети.

Пост сопровождается видео, на котором О’Нил произносит монолог Дензела Вашингтона из фильма «Тренировочный день».

Ранее модель Мария Осуна Тичи опубликовала фотографию, на которой она стоит с крупным темнокожим мужчиной, лица которого не видно. После опровержения девушка добавила видео, подтверждающее личность О’Нила , с которым она, по-видимому, провела выходные.