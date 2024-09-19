Шакил О′Нил об Inside the NBA: «Надеюсь, что это не последний сезон»

Шакил О′Нил высказался о будущем телешоу Inside the NBA.

«Я бы хотел, чтобы мы остались вместе навсегда, но, знаете, сейчас все в руках власть имущих, так что этот последний сезон будет потрясающим. Чак будет сходить с ума, я буду сходить с ума. Это будет весело, и, надеюсь, что это не последний сезон», – сказал ведущий TNT.