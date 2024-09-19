Шакил О′Нил об Inside the NBA: «Надеюсь, что это не последний сезон»
Шакил О′Нил высказался о будущем телешоу Inside the NBA.
«Я бы хотел, чтобы мы остались вместе навсегда, но, знаете, сейчас все в руках власть имущих, так что этот последний сезон будет потрясающим. Чак будет сходить с ума, я буду сходить с ума. Это будет весело, и, надеюсь, что это не последний сезон», – сказал ведущий TNT.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости