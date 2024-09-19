Модель, свидание с которой отрицал Шакил О’Нил, выложила видео, подтверждающее их связь
Шакил О’Нил пытался опровергнуть связь с моделью из соцсетей.
Бывший баскетболист выложил опровержение после того, как фотография модели с крупным мужчиной засветилась в сети. На фотографии не было видно лица О’Нила.
После опровержения модель добавила видео, подтверждающее личность О’Нила, с которым она, по-видимому, провела выходные.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: My Mixtapez
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