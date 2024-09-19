Каспер Уэйр: «У ЦСКА хорошая возможность снова выиграть чемпионат»

— Насколько сложно будет защищать титул в новом сезоне?

— Каждый вам скажет, что защитить титул сложнее, чем выиграть его впервые. Все будут по‑особому настраиваться на тебя, постараются тебя переиграть, потому что ты топовая команда предыдущего сезона. И здесь многое зависит от твоей мотивации, насколько ты удовлетворен самим собой. Не думаю, что в этом смысле мы успокоились. Мы чувствуем, что у нас хорошая возможность победить снова.

— Как предстоящая игра с УНИКСом в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ будет отличаться от той, что была в Суперкубке?

— Думаю, матч будет абсолютно другим. Уверен, соперники будут действовать более агрессивно, будут более голодными до победы и лучше готовыми. Все же это была не обычная игра, мы победили их в финале Суперкубка, и это будет добавлять им мотивации, — сказал разыгрывающий ЦСКА .