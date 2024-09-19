Даниил Заворотный присоединился к основному составу «Енисея» на сезон-2024/25

Даниил Заворотный поможет основному составу «Енисея».

Молодой центровой (19 лет, 209 см) является воспитанником баскетбольной школы клуба. Прошлый сезон Заворотный отыграл в чемпионате Молодежной лиги ВТБ. Баскетболист набирал 3,8 очка, 5,3 подбора и 1,9 блок-шота в среднем.

Решение о переводе игрока в основу было принято по результатам работы на сборах команды.

«На фоне остальных игроков я пока выгляжу слабо, но я уже привык к нагрузкам и буду стараться расти. Очень рад, что тренерский штаб дает мне шанс», – прокомментировал новость сам центровой.