Даниил Заворотный присоединился к основному составу «Енисея» на сезон-2024/25
Даниил Заворотный поможет основному составу «Енисея».
Молодой центровой (19 лет, 209 см) является воспитанником баскетбольной школы клуба. Прошлый сезон Заворотный отыграл в чемпионате Молодежной лиги ВТБ. Баскетболист набирал 3,8 очка, 5,3 подбора и 1,9 блок-шота в среднем.
Решение о переводе игрока в основу было принято по результатам работы на сборах команды.
«На фоне остальных игроков я пока выгляжу слабо, но я уже привык к нагрузкам и буду стараться расти. Очень рад, что тренерский штаб дает мне шанс», – прокомментировал новость сам центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Енисея»
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