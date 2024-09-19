Баскетбольные чемпионаты Испании, Турции и Франции – сильнейшие в Европе по версии инсайдера Ариса Баркаса

Главный редактор сайта Eurohoops выложил рейтинг чемпионатов Европы.

Единая лига ВТБ не участвует в рейтинге в связи с приостановкой сотрудничества с международными организациями и турнирами.

Рейтинг остается стабильным, единственным изменением стало попадание Франции в тройку лидеров, после того как «Париж» стал третьим представителем чемпионата в Евролиге.

Топ-10 чемпионатов Европы :

1. Испания (ACB);

2. Турция (BSL);

3. Франция (LNB);

4. Италия (LBA);

5. Германия (BBL);

6. Греция (HEBA);

7. Адриатическая лига (ABA);

8. Израиль (ISBL);

9. Литва (LKL);

10. Польша (OBL).