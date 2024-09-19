Баскетбольные чемпионаты Испании, Турции и Франции – сильнейшие в Европе по версии инсайдера Ариса Баркаса
Главный редактор сайта Eurohoops выложил рейтинг чемпионатов Европы.
Единая лига ВТБ не участвует в рейтинге в связи с приостановкой сотрудничества с международными организациями и турнирами.
Рейтинг остается стабильным, единственным изменением стало попадание Франции в тройку лидеров, после того как «Париж» стал третьим представителем чемпионата в Евролиге.
Топ-10 чемпионатов Европы:
1. Испания (ACB);
2. Турция (BSL);
3. Франция (LNB);
4. Италия (LBA);
5. Германия (BBL);
6. Греция (HEBA);
7. Адриатическая лига (ABA);
8. Израиль (ISBL);
9. Литва (LKL);
10. Польша (OBL).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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