Лука Вильдоса выплатит 1 миллион евро «Басконии»

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Лука Вильдоса выплатит 1 млн евро «Басконии».

Баскский клуб объявил, что местный суд в Витории-Гастейс постановил, что соглашение «Басконии» с игроком было законным, и защитник «Пао» должен выплатить компенсацию за его расторжение.

В частности, было установлено, что Вильдоса нарушил условия контракта, уехав в НБА в 2021 году и вернувшись в сербскую «Црвену Звезду», несмотря на то, что права на него принадлежали «Басконии». Суд обязал Вилдосу выплатить 1 миллион евро.

Однако «Баскония» теперь утверждает, что в контракте была прописана компенсация в размере 2 миллионов евро. Впоследствии клуб подаст апелляцию, чтобы добиться полной суммы.

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