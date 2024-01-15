Лука Вильдоса выплатит 1 миллион евро «Басконии»

Лука Вильдоса выплатит 1 млн евро «Басконии».

Баскский клуб объявил, что местный суд в Витории-Гастейс постановил, что соглашение «Басконии» с игроком было законным, и защитник «Пао» должен выплатить компенсацию за его расторжение.

В частности, было установлено, что нарушил условия контракта, уехав в в 2021 году и вернувшись в сербскую « », несмотря на то, что права на него принадлежали «Басконии». Суд обязал Вилдосу выплатить 1 миллион евро.

Однако « » теперь утверждает, что в контракте была прописана компенсация в размере 2 миллионов евро. Впоследствии клуб подаст апелляцию, чтобы добиться полной суммы.