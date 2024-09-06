«Олимпиакос» вывел из обращения 15-й номер Гиоргоса Принтезиса

«Олимпиакос» провел церемонию в честь Гиоргоса Принтезиса

Греческий клуб вывел из обращения 15-й номер бывшего капитана команды. В составе клуба форвард дважды выигрывал Евролигу и четыре раза чемпионат Греции. Принтезис провел всю карьеру, за исключением 3 сезонов, в одной команде.

«Его победный бросок в финале Евролиги в 2012 году изменил историю «Олимпиакоса ». Это был лучший момент для нас всех, начиная с него поменялось все для команды и для нас», – заявил президент клуба Гиоргос Ангелопулос.