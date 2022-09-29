Алексей Швед: «Соскучился ли по победам? Но мы несколько раз занимали второе место с «Химками»

По словам защитника ЦСКА Алексея Шведа, он не видит проблемы в том, что последний на данный момент трофей в его карьере был завоеван 10 лет назад.

– Твой последний командный трофей был завоеван в 2012 году. Соскучился по победам?

– Слушай, но мы несколько раз занимали второе место с «Химками».

– Согласен, но речь именно про титулы. Тебя это не беспокоит?

– Нет. Я поиграл три года в НБА. В «Химках» мы сделали очень сильный клуб. В Подмосковье постоянно приезжали «Барселона», «Реал», «Милан». Даже звучит круто: «Химки» – «Реал». Считаю, это был большой успех. Люди в Подмосковье увидели такие большие бренды.

– Перелом в седьмом матче финальной серии – самая обидная травма в жизни?

– Обидно, что не смог доиграть. Я попробовал, но было невозможно даже подержать мяч в этой руке. Сразу понял, что перелом, когда услышал хруст. Не было боли, но уже пришло понимание.

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