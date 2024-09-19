Дом Майка Конли был ограблен, пока он открывал матч «Миннесоты Вайкингс»

Майка Конли обокрали.

Разыгрывающий «Тимбервулвз» открыл воскресный матч «Миннесоты Вайкингс». Пока баскетболист был в Миннеаполисе, воры забрались в его дом в Медайне и вынесли ценности, преимущественно ювелирные изделия.

Жертвами грабителей стали еще два дома в окрестностях. Полиция считает, что воры изучили расписание хозяев перед проникновением.