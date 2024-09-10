Карл-Энтони Таунс о задержании Тайрика Хилла: «Видео тревожное и омерзительное»

Полиция грубо задержала ресивера «Майами Долфинс» Тайрика Хилла.

В ходе ареста за превышение скорости и опасное вождение полицейские надели наручники и повалили игрока лицом на асфальт.

Форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс прокомментировал ситуацию в сети X.

«Это видео не просто тревожное, но и омерзительное. Как он сам сказал, что произошло бы, если бы не его статус?» – задался вопросом баскетболист.

Участвовавшие в инциденте полицейские были отправлены департаментом в административный отпуск.