Карл-Энтони Таунс о задержании Тайрика Хилла: «Видео тревожное и омерзительное»
Полиция грубо задержала ресивера «Майами Долфинс» Тайрика Хилла.
В ходе ареста за превышение скорости и опасное вождение полицейские надели наручники и повалили игрока лицом на асфальт.
Форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс прокомментировал ситуацию в сети X.
«Это видео не просто тревожное, но и омерзительное. Как он сам сказал, что произошло бы, если бы не его статус?» – задался вопросом баскетболист.
Участвовавшие в инциденте полицейские были отправлены департаментом в административный отпуск.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Карла-Энтони Таунса
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