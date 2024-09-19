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Мэр Филадельфии утвердила проект новой арены «Сиксерс»

«Сиксерс» остаются в Филадельфии.

Мэр города Шерелл Паркер сообщила, что приняла проект договора о строительстве новой арены баскетбольного клуба. Детали соглашения пока не разглашаются. Проект будет передан на окончательное утверждение в городской совет.

Новый стадион планируют построить к 2031 году. 

Противники строительства устроили протест у здания городской администрации. Мэр города обещает учесть интересы китайского квартала в работе надо проектом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети мэра Филадельфии
logoФиладельфия
logoНБА
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