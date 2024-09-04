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Дебют Дуйэна Бэйкона за «Зенит» может состояться на Кубке Кондрашина и Белова

Александр Церковный описал ситуацию с Дуэйном Бэйконом

По словам генерального директора «Зенита», отсутствие звездного новобранца на сборах клуба из Санкт-Петербурга связано с техническими вопросами.

– Бэйкон пока не тренируется с командой, пропустил сбор в Турции и медиадень. Между клубом и игроком возникли какие-то проблемы? И приедет ли в итоге Дуэйн в Россию?

– Нашим болельщикам не стоит волноваться. Подписание контракта с Бэйконом было поздним, у нас просто не хватило времени на оформление всех необходимых документов. Возникли определенных сложности при оформлении визы, да и сам процесс ее получения сейчас непростой.

– Увидят ли его болельщики на Кубке Кондрашина и Белова или Суперкубке Лиги ВТБ?

– Очень вероятно, что уже на нашем домашнем предсезонном турнире.

– На связи ли он с тренерским штабом, что можно сказать про физическую форму Бэйкона?

– Безусловно, игрок и тренерский штаб находятся в постоянном контакте. По нашей информации, с Дуэйном все в порядке, но окончательное понимание будет после прохождения медицинского осмотра и когда мы увидим игрока на паркете.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЗенит
Кубок Кондрашина и Белова
logoЕдиная лига ВТБ
logoДуэйн Бэйкон
Александр Церковный
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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