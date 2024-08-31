Томас Эртель о времени в «Зените»: «Отличный опыт в хорошей организации. Не было проблем или давления в Санкт-Петербурге»

Томас Эртель рассказал о выступлении за «Зенит»

Защитник покинул российский клуб по соглашению сторон.

«Это был отличный опыт в хорошей организации. Мы не достигли основной цели – чемпионства в Лиге ВТБ, но взяли Кубок и Суперкубок дважды. Я получил индивидуальные награды.

До приезда сюда мы были напуганы. В первом сезоне пришлось привыкать. Но на второй год все вошло в колею и было прекрасным. У нас не возникло никаких проблем или давления в Санкт-Петербурге. Люди приняли меня как часть семьи.

У нас отличные отношения с Хави Паскуалем . Он одна из основных причин моего перехода туда. Знал его со времен «Барселоны». Один из лучших тренеров в Европе.

Знал, что он даст мне свободу и возможность быть собой. Он очень хорош тактически, мы здорово сработались. Было много травм, но опыт получился отличным», – заключил французский разыгрывающий.