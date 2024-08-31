Томас Эртель о времени в «Зените»: «Отличный опыт в хорошей организации. Не было проблем или давления в Санкт-Петербурге»
Защитник покинул российский клуб по соглашению сторон.
«Это был отличный опыт в хорошей организации. Мы не достигли основной цели – чемпионства в Лиге ВТБ, но взяли Кубок и Суперкубок дважды. Я получил индивидуальные награды.
До приезда сюда мы были напуганы. В первом сезоне пришлось привыкать. Но на второй год все вошло в колею и было прекрасным. У нас не возникло никаких проблем или давления в Санкт-Петербурге. Люди приняли меня как часть семьи.
У нас отличные отношения с Хави Паскуалем. Он одна из основных причин моего перехода туда. Знал его со времен «Барселоны». Один из лучших тренеров в Европе.
Знал, что он даст мне свободу и возможность быть собой. Он очень хорош тактически, мы здорово сработались. Было много травм, но опыт получился отличным», – заключил французский разыгрывающий.
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