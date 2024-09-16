«Париж» представил новый логотип, клуб готовится к дебюту в Евролиге

«Париж» изменил логотип.

Новая концепция представляет Париж «городом света». Клуб показал новый логотип в презентации в сети X.

«Париж » готовится к первому сезону в Евролиге . Команда станет третьим, после «Монако » и «Виллербана », представителем Франции в турнире.