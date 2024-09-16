«Париж» представил новый логотип, клуб готовится к дебюту в Евролиге
«Париж» изменил логотип.
Новая концепция представляет Париж «городом света». Клуб показал новый логотип в презентации в сети X.
«Париж» готовится к первому сезону в Евролиге. Команда станет третьим, после «Монако» и «Виллербана», представителем Франции в турнире.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Парижа»
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