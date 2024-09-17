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«Монако» сделал «Виллербану» предложение по Пэрису Ли

«Монако» заинтересован в услугах Пэриса Ли.

Чемпион Франции сделал запрос по игроку «Виллербана». Отмечается, что сам разыгрывающий (29 лет, 183 см) готов к переходу, возможная сделка теперь зависит от клуба из Лиона.

«Монако» хочет произвести данный трансфер в связи с травмами у игроков задней линии.

В минувшем розыгрыше Евролиги Ли набирал 11,5 очка, 1,9 подбора, 5,5 передачи и 1,7 перехвата за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Франции
logoАСВЕЛ Виллербан
logoМонако
Пэрис Ли
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