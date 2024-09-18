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Энджел Риз появится на упаковках хлопьев Reese’s Puffs

Энджел Риз стала представителем компании Reese’s Puffs.

Новичок женской НБА из «Чикаго» и американский производитель пищевых продуктов работают над созданием «Angel Reese’s Puffs» – ограниченной серии хлопьев.

«Поторопитесь заполучить заполучить свою коробку, пока они не пропадут», – написала Риз.

Баскетболистка будет изображена на четырех разных коробках.

Изображение: Reese’s Puffs 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
светская хроника
logoженская НБА
Баскетбол - фото
Чикаго жен
logoЭнджел Риз
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