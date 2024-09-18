Энджел Риз появится на упаковках хлопьев Reese’s Puffs
Энджел Риз стала представителем компании Reese’s Puffs.
Новичок женской НБА из «Чикаго» и американский производитель пищевых продуктов работают над созданием «Angel Reese’s Puffs» – ограниченной серии хлопьев.
«Поторопитесь заполучить заполучить свою коробку, пока они не пропадут», – написала Риз.
Баскетболистка будет изображена на четырех разных коробках.
Изображение: Reese’s Puffs
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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