Энджел Риз: «Обычно встречаюсь с баскетболистами. Может быть, смогу найти себе маленького адвоката»

Энджел Риз рассказала о сложностях в личных отношениях

«Не так много взаимоотношений, где женщина имеет равноценный статус. Сама обеспечивает себя. Может купить себе все, что захочет. Мужчине в этом случае нужно приносить что-то совершенно другое.

У меня рост 190 см. Может быть, смогу найти себе маленького адвоката.

Но обычно встречаюсь с баскетболистами. До этого года было сложно, потому что у нас совпадали игровые сезоны. Теперь, когда я играю в другое время, чем сезон НБА, это будет проще», – заявила звездная баскетболистка «Чикаго».