Энджел Риз: «Обычно встречаюсь с баскетболистами. Может быть, смогу найти себе маленького адвоката»
Энджел Риз рассказала о сложностях в личных отношениях
«Не так много взаимоотношений, где женщина имеет равноценный статус. Сама обеспечивает себя. Может купить себе все, что захочет. Мужчине в этом случае нужно приносить что-то совершенно другое.
У меня рост 190 см. Может быть, смогу найти себе маленького адвоката.
Но обычно встречаюсь с баскетболистами. До этого года было сложно, потому что у нас совпадали игровые сезоны. Теперь, когда я играю в другое время, чем сезон НБА, это будет проще», – заявила звездная баскетболистка «Чикаго».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Unapologetically Angel в сети X
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