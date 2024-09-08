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Энджел Риз: «Обычно встречаюсь с баскетболистами. Может быть, смогу найти себе маленького адвоката»

Энджел Риз рассказала о сложностях в личных отношениях

«Не так много взаимоотношений, где женщина имеет равноценный статус. Сама обеспечивает себя. Может купить себе все, что захочет. Мужчине в этом случае нужно приносить что-то совершенно другое.

У меня рост 190 см. Может быть, смогу найти себе маленького адвоката.

Но обычно встречаюсь с баскетболистами. До этого года было сложно, потому что у нас совпадали игровые сезоны. Теперь, когда я играю в другое время, чем сезон НБА, это будет проще», – заявила звездная баскетболистка «Чикаго».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Unapologetically Angel в сети X
светская хроника
logoженская НБА
Чикаго жен
logoЭнджел Риз
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