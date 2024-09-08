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Энджел Риз закончила выступление в своем первом сезоне женской НБА из-за травмы запястья

Энджел Риз получила травму запястья в матче против «Лос-Анджелеса»

Форвард «Чикаго» закончила выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата женской НБА.

Риз была второй претенденткой на звание новичка года и установила рекорды по количеству подборов за сезон (446) и дабл-даблов подряд (15).

Форвард набирала 13,6 очка, 13,1 подбора и 1,3 перехвата в среднем в 34 матчах, реализовав 39,1% бросков с игры, 18,8% трехочковых и 73,6% штрафных.

«Я показала, что нахожусь на своем месте в этой лиге, хотя никто не верил», – написала 7-й номер драфта-2024.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Энджел Риз
травмы
logoженская НБА
Чикаго жен
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logoЭнджел Риз
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