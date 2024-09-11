Энджел Риз перенесла операцию на сломанном запястье и в ближайшие недели начнет реабилитацию

Энджел Риз успешно прооперирована.

Форвард «Чикаго » Энджел Риз во вторник успешно перенесла операцию по поводу перелома левого запястья, сообщает команда.

Риз объявила о травме в субботу, на следующий день после того, как набрала 24 очка в матче против «Лос-Анджелеса». По словам команды, баскетболистка начнет процесс реабилитации в ближайшие недели.

Главный тренер «Чикаго» Тереза ​​Уизерспун сообщила журналистам во время тренировки во вторник, что Риз находится в «хорошем настроении» перед запланированной операцией.

Риз была второй претенденткой на звание новичка года и установила рекорды по количеству подборов за сезон (446) и дабл-даблов подряд (15).

Форвард набирала 13,6 очка, 13,1 подбора и 1,3 перехвата в среднем в 34 матчах, реализовав 39,1% бросков с игры, 18,8% трехочковых и 73,6% штрафных.