Энджел Риз перенесла операцию на сломанном запястье и в ближайшие недели начнет реабилитацию
Форвард «Чикаго» Энджел Риз во вторник успешно перенесла операцию по поводу перелома левого запястья, сообщает команда.
Риз объявила о травме в субботу, на следующий день после того, как набрала 24 очка в матче против «Лос-Анджелеса». По словам команды, баскетболистка начнет процесс реабилитации в ближайшие недели.
Главный тренер «Чикаго» Тереза Уизерспун сообщила журналистам во время тренировки во вторник, что Риз находится в «хорошем настроении» перед запланированной операцией.
Риз была второй претенденткой на звание новичка года и установила рекорды по количеству подборов за сезон (446) и дабл-даблов подряд (15).
Форвард набирала 13,6 очка, 13,1 подбора и 1,3 перехвата в среднем в 34 матчах, реализовав 39,1% бросков с игры, 18,8% трехочковых и 73,6% штрафных.
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