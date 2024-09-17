Алекса Аврамович: «Хотел бы научиться степбэку Джеймса Хардена»
Алекса Аврамович ответил на вопросы о баскетболе.
Сербский защитник в межсезонье перешел из «Партизана» в ЦСКА.
– Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?
– Давление на мяч в защите и проход под кольцо, который я завершаю лэй-апом.
– Трехочковый или забить с фолом?
– Трехочковый.
– Отличная защита или данк?
– Отличная защита.
– Какое самое абсурдное правило в баскетболе?
– В целом мне не нравится, что в США и Европе разные трактовки ряда правил. Например, в Европе можно смахивать мяч с кольца. В трактовке правил НБА мяч, находящийся в воображаемом цилиндре над кольцом или на дужке, трогать нельзя. Вообще, было бы хорошо унифицировать этот момент.
– Какому навыку и у кого бы вы хотели научиться?
– Степбэк Джеймса Хардена. Пожалуй, все.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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