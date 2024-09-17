Алекса Аврамович: «Хотел бы научиться степбэку Джеймса Хардена»

Алекса Аврамович ответил на вопросы о баскетболе.

Сербский защитник в межсезонье перешел из «Партизана» в ЦСКА .

– Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?

– Давление на мяч в защите и проход под кольцо, который я завершаю лэй-апом.

– Трехочковый или забить с фолом?

– Трехочковый.

– Отличная защита или данк?

– Отличная защита.

– Какое самое абсурдное правило в баскетболе?

– В целом мне не нравится, что в США и Европе разные трактовки ряда правил. Например, в Европе можно смахивать мяч с кольца. В трактовке правил НБА мяч, находящийся в воображаемом цилиндре над кольцом или на дужке, трогать нельзя. Вообще, было бы хорошо унифицировать этот момент.

– Какому навыку и у кого бы вы хотели научиться?

– Степбэк Джеймса Хардена. Пожалуй, все.