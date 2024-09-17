  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Алекса Аврамович: «Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев»

Алекса Аврамович заявил, что скоро будет уверенно говорить по-русски.

— Лучший совет, который дали вам родители?

— Старайся помогать людям. Не оставайся в стороне.

— Вы играли в разных местах. Самая безумная вещь, которую видели?

— Толпа болельщиков «Партизана», которая идет на домашние матчи команды.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Я открытый человек. Дал много интервью, наверное, я рассказал обо всем.

— На каких языках вы говорите?

— Помимо сербского владею итальянским, испанским, английским. Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев.

— Какой самый удивительный факт вы узнали о России?

— Я мог бы сказать про размеры страны, но это неоригинально. Давайте позже вернемся к этому вопросу, когда я проведу побольше времени в России, – сказал сербский защитник ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Все мы хотим мира». Алекса Аврамович в Париже пугал Дрим-тим, а теперь приехал в Россию
1сегодня, 10:20
Алекса Аврамович: «Хотел бы научиться степбэку Джеймса Хардена»
3сегодня, 07:21
Единая лига ВТБ выложила подборку лучших моментов MVP Суперкубка Алексы Аврамовича из ЦСКА
15 сентября, 09:59Видео
Лига ВТБ включила Дуэйна Бэйкона в символическую пятерку Суперкубка вместо Алексы Аврамовича
414 сентября, 21:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Фенербахче» подписал контракт с Бобаном Марьяновичем
5сегодня, 14:49Фото
Демар Дерозан: «Грегг Попович позволял мне покидать расположение команды между матчами, чтобы заботиться об отце»
2сегодня, 14:44
Андрей Кириленко: «Куинси Льюис назвал меня АК-47 и сказал, что я должен взять 47-й номер»
2сегодня, 14:20
Римас Куртинайтис – основной кандидат на пост главного тренера сборной Литвы
1сегодня, 13:35
«В контракт была включена квартира, которую по сути получили родители». Андрей Кириленко рассказал, почему отыграл два сезона за ЦСКА после драфта НБА
сегодня, 13:25
Вернон Максвелл об инциденте с болельщиком: «Этот белый парень говорил плохие вещи о моей мертворожденной дочери»
6сегодня, 12:22Видео
Андрей Кириленко о безумной трате: «Пару раз в летний период мы брали в аренду яхту, и это было очень дорого»
6сегодня, 11:30
Владимир Гомельский назвал фаворитов Восточной и Западной конференций НБА
8сегодня, 11:09
«Майами» отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что гаитяне «едят кошек и собак»
10сегодня, 10:12
Эргин Атаман об удалении в товарищеском матче с «Маккаби»: «Пытался обратить внимание на политический плакат на трибуне»
3сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Семен Антонов: «В новом сезоне Единой лиги четыре явных фаворита, но нет аутсайдера»
6 минут назад
Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»
16 минут назад
«Оклахома» вернет «Соникс» их историю клуба, если в Сиэтле снова появится команда НБА
44 минуты назад
Кенрик Уильямс перенес дебридмент коленного сустава
сегодня, 14:59
Миндаугас Балчюнас избран президентом Федерации баскетбола Литвы
сегодня, 13:41
Семен Антонов о шансах ЦСКА в Евролиге: «Нет ответа. Это пока где‑то в параллельной вселенной»
сегодня, 12:51
«Монако» сделал «Виллербану» предложение по Пэрису Ли
сегодня, 12:01
Семен Антонов о сборной: «Если буду нужен Лукичу, приеду»
сегодня, 11:51
Миндаугас Балчюнас избран новым президентом Литовской федерации баскетбола
1сегодня, 11:45
Сегодня состоится дебют Антона Понкрашова в качестве телеведущего
1сегодня, 10:49