«Нью-Йорк» объявил о переходе Лэндри Шэмета и Маркуса Морриса. Контракты по схеме Exhibit 9

«Нью-Йорк» официально объявил о переходе Лэндри Шэмета и Маркуса Морриса.

С обоими игроками подписаны негарантированные контракты по схеме Exhibit 9.

«Уизардс» ранее отказались от опции продления контракта с Шэметом (27 лет, 193 см) на сезон-24/25 стоимостью 11 миллионов долларов. Атакующий защитник вышел на рынок свободных агентов. Интерес к нему также проявляли «Милуоки», «Майами» и «Миннесота».

Шэмет провел за «Вашингтон» 46 матчей, набирая в среднем 7,1 очка при 33,8% из-за дуги.

В прошлом сезоне Моррис (35 лет, 203 см) выступал за «Кэвс» и «Сиксерс». Он перешел в «Филадельфию» в результате обмена, который отправил Джеймса Хардена в «Клипперс». В 37 матчах за «Сиксерс» Маркус в среднем набирал 6,7 очка за 17,2 минуты на паркете при 40% из-за дуги.

Перед дедлайном Морриса обменяли в «Сан-Антонио», который выкупил его контракт. Форвард заключил соглашение с «Кэвс» и провел за команду 12 матчей, набирая в среднем 5,8 очка при 41,4% из-за дуги.