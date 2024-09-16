  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Нью-Йорк» и Маркус Моррис подписали негарантированный контракт

Маркус Моррис присоединиться к «Нью-Йорку».

Форвард (35 лет, 203 см) подписал негарантированный контракт на участие в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне Моррис выступал за «Кэвс» и «Сиксерс». Он перешел в «Филадельфию» в результате обмена, который отправил Джеймса Хардена в «Клипперс». В 37 матчах за «Сиксерс» Маркус в среднем набирал 6,7 очка за 17,2 минуты на паркете при 40% из-за дуги.

Перед дедлайном Морриса обменяли в «Сан-Антонио», который выкупил его контракт. Форвард заключил соглашение с «Кэвс» и провел за команду 12 матчей, набирая в среднем 5,8 очка при 41,4% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
переходы
logoНью-Йорк
logoНБА
logoМаркус Моррис
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Йорк» подпишет однолетний контракт с Лэндри Шэметом
514 сентября, 14:39
Джерико Симс за следующий сезон гарантированно получит 2,09 млн долларов
618 августа, 13:28
Джейкоб Топпин подписал новый двусторонний контракт с «Никс»
15 августа, 10:33
Кевин Маккаллар подпишет двустороннее соглашение с «Никс»
5 августа, 15:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Женская НБА. 35 очков Кейтлин Кларк помогли «Индиане» победить «Даллас», Эйжа Уилсон набрала тысячное очко в победной игре с «Коннектикутом» и другие результаты
14 минут назад
«У них не было шансов». Лэрри Нэнс рассказал, как «Кавальерс» праздновали, узнав, что встретятся с «Рэпторс» во 2-м раунде плей-офф 2018 года
6вчера, 21:07
Кейтлин Кларк установила рекорд WNBA по количеству очков, набранных новичком
вчера, 20:48
«Возможно, это мой следующий перстень». Марлон Уэйанс рассказал, как Кобе Брайант не позволил ему шутить над Пау Газолем
9вчера, 20:28
Стив Керр об игровом времени Джейсона Тейтума в сборной США: «Болельщики «Селтикс» накинутся на меня»
3вчера, 19:49
Илона Корстин: «Единая лига ВТБ заработала порядка 10 миллионов рублей на продаже билетов на Суперкубок»
1вчера, 18:38
Тэйшоун Принс о том, как «Детройт» не выбрал Кармело Энтони на драфте: «Мы были потрясены»
9вчера, 18:34
Кайри Ирвинг: «Вхожу по крайней мере в Топ-50 разыгрывающих»
17вчера, 16:47
«В моем номере не было девушки». Дэньюэл Хауз рассказал об инциденте в «пузыре»
7вчера, 15:10
Клэй Томпсон: «Мэверикс» способны добиться чего-то особенного»
1вчера, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. 22 очка Юртсевена помогли «Панатинаикосу» обыграть «Баварию», трехочковый Дорси за 0,8 секунды до конца принес «Олимпиакосу» победу над «Фенербахче»
вчера, 20:12
«Расписание было согласовано с менеджментом клубов». Илона Корстин объяснила, почему «Црвена Звезда» и «Зенит» сыграли три матча за три дня
вчера, 19:20
Демар Дерозан о завершении карьеры в «Торонто»: «От такого нельзя отказаться»
1вчера, 18:20
Стивен Эй Смит: «Шэннон Шарп занимался сексом, но не всем было нужно об этом знать»
1вчера, 17:58
Турнир в Анталье. «Анадолу Эфес» выиграл у «Жальгириса», «Альба» разобралась с «Тофашем»
вчера, 17:36
«Сан-Антонио» отчислит Джамари Буея
вчера, 17:13
«Марафон продолжается». Богдан Богданович опубликовал фото с Новаком Джоковичем
2вчера, 16:22Фото
«Партизан» продал более 14 500 абонементов на сезон-2024/25
вчера, 16:15
Джейлен Грин: «Хотелось бы подписать долгосрочный контракт»
1вчера, 16:02
Андрей Ватутин: «Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство»
вчера, 15:51