«Нью-Йорк» и Маркус Моррис подписали негарантированный контракт
Маркус Моррис присоединиться к «Нью-Йорку».
Форвард (35 лет, 203 см) подписал негарантированный контракт на участие в тренировочном лагере.
В прошлом сезоне Моррис выступал за «Кэвс» и «Сиксерс». Он перешел в «Филадельфию» в результате обмена, который отправил Джеймса Хардена в «Клипперс». В 37 матчах за «Сиксерс» Маркус в среднем набирал 6,7 очка за 17,2 минуты на паркете при 40% из-за дуги.
Перед дедлайном Морриса обменяли в «Сан-Антонио», который выкупил его контракт. Форвард заключил соглашение с «Кэвс» и провел за команду 12 матчей, набирая в среднем 5,8 очка при 41,4% из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости