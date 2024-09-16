«Нью-Йорк» и Маркус Моррис подписали негарантированный контракт

Маркус Моррис присоединиться к «Нью-Йорку».

Форвард (35 лет, 203 см) подписал негарантированный контракт на участие в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне Моррис выступал за «Кэвс» и «Сиксерс». Он перешел в «Филадельфию» в результате обмена, который отправил Джеймса Хардена в «Клипперс». В 37 матчах за «Сиксерс» Маркус в среднем набирал 6,7 очка за 17,2 минуты на паркете при 40% из-за дуги.

Перед дедлайном Морриса обменяли в «Сан-Антонио», который выкупил его контракт. Форвард заключил соглашение с «Кэвс» и провел за команду 12 матчей, набирая в среднем 5,8 очка при 41,4% из-за дуги.