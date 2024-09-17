Обозреватель Эрик Пинкус: «Если Дариус Гарлэнд будет доступен, «Лейкерс», вероятно, предложат два своих пика»
Обозреватель Эрик Пинкус назвал Дариуса Гарлэнда потенциальной целью «Лейкерс».
По мнению журналиста, «озерники» включатся в борьбу за разыгрывающего «Кавальерс», если он станет доступен для обмена.
«Лейкерс» могут отказаться от концепции с тремя звездами, особенно с учетом новых жестких ограничений и загруженной платежки, что сильно снижает гибкость в межсезонье.
И все же, если Гарлэнд станет доступен для обмена, «Лейкерс», вероятно, предложат «Кавальерс» оба своих пика в первом раунде за молодого разыгрывающего. Уравняться по зарплатам будет непросто, скорее всего, потребуется еще одна команда в сделке», – пишет Пинкус.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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