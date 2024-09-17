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  • Обозреватель Эрик Пинкус: «Если Дариус Гарлэнд будет доступен, «Лейкерс», вероятно, предложат два своих пика»
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Обозреватель Эрик Пинкус: «Если Дариус Гарлэнд будет доступен, «Лейкерс», вероятно, предложат два своих пика»

Обозреватель Эрик Пинкус назвал Дариуса Гарлэнда потенциальной целью «Лейкерс».

По мнению журналиста, «озерники» включатся в борьбу за разыгрывающего «Кавальерс», если он станет доступен для обмена.

«Лейкерс» могут отказаться от концепции с тремя звездами, особенно с учетом новых жестких ограничений и загруженной платежки, что сильно снижает гибкость в межсезонье.

И все же, если Гарлэнд станет доступен для обмена, «Лейкерс», вероятно, предложат «Кавальерс» оба своих пика в первом раунде за молодого разыгрывающего. Уравняться по зарплатам будет непросто, скорее всего, потребуется еще одна команда в сделке», – пишет Пинкус.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
возможные переходы
logoКливленд
logoЛейкерс
logoНБА
logoДариус Гарлэнд
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