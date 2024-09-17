Маггси Богз о величайшем: «Леброн плохо бросает штрафные. В игре Джордана не было недостатков»

Маггси Богз включился в спор о величайшем игроке всех времен.

«Леброн плохо бросает штрафные. Я не говорю, что он совсем не умеет бросать с линии, но он не очень хорош в этом аспекте.

Когда дело доходит непосредственно до игры в баскетбол, именно здесь Майкл и Леброн отличаются друг от друга с точки зрения набора умений. У Майкла не было недостатков в его игре, если мы говорим об основах», – считает бывший игрок НБА .