Маггси Богз о величайшем: «Леброн плохо бросает штрафные. В игре Джордана не было недостатков»
Маггси Богз включился в спор о величайшем игроке всех времен.
«Леброн плохо бросает штрафные. Я не говорю, что он совсем не умеет бросать с линии, но он не очень хорош в этом аспекте.
Когда дело доходит непосредственно до игры в баскетбол, именно здесь Майкл и Леброн отличаются друг от друга с точки зрения набора умений. У Майкла не было недостатков в его игре, если мы говорим об основах», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Mark Jackson Show
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