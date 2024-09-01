«Наш гость – человек, который спас мою баскетбольную карьеру». Антон Понкрашов пообщался с врачом ПФК ЦСКА Эдуардом Безугловым в новом выпуске своего подкаста

Антон Понкрашов выпустил новый эпизод PonkraSHOW

Чемпион Европы пообщался с врачом ПФК ЦСКА Эдуардом Безугловым, работающим с атлетами из разных видов спорта.

Темой подкаста стали нагрузки, восстановление и сложные для спортсменов периоды.

«Сегодня наш гость – это человек, который спас мою баскетбольную карьеру не один, не два, десять раз точно минимум спас», – представил гостя Понкрашов .