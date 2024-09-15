«Отработав несколько прекрасных циклов, летим на сборы в Китай». Антон Понкрашов выложил новый выпуск своего шоу
Антон Понкрашов выложил репортаж о «Динамо» в Китае.
Баскетболист рассказал об эпизоде со спасением ребенка врачами команды во время перелета, предсезонном турнире и одноклубниках.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: PonkraSHOW
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