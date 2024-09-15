  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Отработав несколько прекрасных циклов, летим на сборы в Китай». Антон Понкрашов выложил новый выпуск своего шоу
Видео
0

«Отработав несколько прекрасных циклов, летим на сборы в Китай». Антон Понкрашов выложил новый выпуск своего шоу

Антон Понкрашов выложил репортаж о «Динамо» в Китае.

Баскетболист рассказал об эпизоде со спасением ребенка врачами команды во время перелета, предсезонном турнире и одноклубниках.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: PonkraSHOW
происшествия
товарищеские матчи
logoАнтон Понкрашов
logoБаскетбол - видео
Динамо-Владивосток
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фредди Гиллеспи был удален в матче турнира NBL Blitz за удар соперника головой
113 сентября, 20:52Видео
МБА-МАИ выпустил репортаж по итогам поездки в Китай и трех побед над «Гуанчжоу»
12 сентября, 08:04Видео
Антон Понкрашов станет новым ведущим тележурнала «Вид сверху»
2 сентября, 07:44Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ральф Сэмпсон о Боле Боле: «Талант элитного уровня, может поменять свою игру, но это потребует тяжелого труда»
12 минут назад
Брэндин Подземски о планах «Голден Стэйт» на сезон: «Собираемся сделать то, чего никто от нас не ждет»
440 минут назад
Илона Корстин: «Суперкубок показал, что уровень чемпионата Единой Лиги ВТБ в предстоящем сезоне будет высоким, а матчи интересными»
2сегодня, 07:40
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» встретится со сборной G-лиги в финале, «Тасмания» и «Аль-Рияди» сыграют за 3-е место
сегодня, 07:05
Ти Джей Шортс: «Решил остаться в «Париже» на первый сезон в Евролиге»
сегодня, 06:54
«Рождена, чтобы отдавать передачи». Крис Пол поздравил Кейтлин Кларк с рекордом женской НБА
3сегодня, 06:24Фото
Гилберт Аренас: «На месте главного тренера «Денвера» я был бы обеспокоен»
1сегодня, 06:10
Гилберт Аренас: «Лука Дончич будет набирать трипл-дабл в среднем и станет первым кандидатом на награду MVP»
сегодня, 05:55
Adidas прекратит выпуск именных кроссовок Трэя Янга
2сегодня, 05:30Фото
Джо Маззулла о сохранении мотивации после титула: «Думаю, это вопрос осознанного выбора»
сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кристиан Колоко о присоединении к «Лейкерс»: «Бог все делает вовремя»
23 минуты назад
ФИБА провела церемонию включения 8 новых членов, включая Предрага Стояковича и Реджи Миллера, в Зал славы
сегодня, 07:55
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Далласом», «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» и другие матчи
сегодня, 06:35
Юри Коллинз присоединился к тренировочному лагерю «Голден Стэйт»
сегодня, 05:15
«Спасибо «Кавальерс». Саванна Джеймс поблагодарила клуб за выбор Леброна Джеймса на драфте-2003, сохранивший их отношения
2сегодня, 04:40
Андрей Ватутин об Алексе Аврамовиче: «Не надо рассчитывать, что приехал волшебник»
вчера, 21:03
Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Бостона»
9вчера, 20:53Фото
Андрей Ватутин: «Если бы у «Црвены Звезды» играли Теодосич, Недович и Гедрайтис, то результат Суперкубка мог бы быть другой»
вчера, 20:38
Георгий Жбанов: «Зениту» еще есть над чем работать»
вчера, 20:18
Сергей Кущенко: «Будем в будущем стараться сохранять международный статус Суперкубка»
вчера, 19:53