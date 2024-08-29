Дубль ЦСКА сыграет в турнире с медиакомандами. Почему это интересно

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Второй год подряд «дублеры» ЦСКА встречают наступление осени участием в турнире «Битва лиг» на подмосковной Live Arena. В прошлом сезоне мероприятие привлекло немалый интерес болельщиков, и в этом окажется не менее любопытным. Постараемся объяснить, почему.

Дебют Юдина в «дубле»

Для молодежных команд нормально значительно обновляться каждый год. Как-никак ребята растут и стараются попробовать себя на следующем уровне. Для красно-синих нынешним летом процесс взросления совпал с другими серьезными переменами.

Главная из них – назначение Антона Юдина главным тренером – стала довольно неожиданной для российского баскетбольного сообщества. Антон Николаевич провел отличный сезон в «Зените-2»: под его руководством питерская команда впервые в истории вышла в плей-офф и пробилась в полуфинал Суперлиги, а при его участии юниоры клуба выиграли Единую молодежную лигу ВТБ. Теперь Юдин снова в ЦСКА, где он трижды становился чемпионом России как игрок и взял две Евролиги как ассистент тренера в «основе».

Немало изменений и в списке игроков. Достаточно сказать, что этим летом команду покинули практически все ключевые «ветераны», включая четверку самых результативных игроков по итогам минувшего сезона (Захаров, Акрамов, Орехов, Макаров). С небольшими вкраплениями сегодняшний ЦСКА-2 – это вчерашний «Юниор».

Евсеев вернулся

Еще совсем недавно Александр Евсеев считался одним из самых перспективных игроков страны. Увы, в 2022-м травма остановила его профессиональный рост и вынудила очень долгое время оставаться вне игры. Возвращение в строй для форварда состоялась в статусе арендованного в «Темп-СУМЗ». За команду из Ревды он провел 42 матча и вышел практически на прежний статистический уровень, выдавая 7,1 очка и 3,8 подбора при приличном проценте попаданий.

В нынешнем дубле у 22-летнего Евсеева появляется шанс стать одним из лидеров. Опыт и мастерство позволяют.

Гафуров против HOOPS

Будущее Филиппа Гафурова было одной из самых горячих тем лета среди тех, кто внимательно следит за молодежным баскетболом. Несмотря на обилие слухов и версий, форвард остался в системе ЦСКА – контракт с клубом у него действует еще год.

А еще Филипп успел здорово подружиться с медиа-командой HOOPS. И не просто подружиться, но и выдать в форме «хупсов» великолепную статистику в Летней лиге UBA. Стараниями Гафурова ребята стали чемпионами, подвинув с постамента прежнего чемпиона БК «Московский».

По совпадению, в первой же встрече «Битвы лиг» встретятся ЦСКА-2 и HOOPS. «За кого сыграет Гуф?» – самый популярный шуточный вопрос августа.

И один легионер

Единственная немосковская команда турнира привезет на «Лайв-арену» единственного нероссийского игрока. БК «Барнаул» совсем недавно объявил о подписании контракта с сербским плеймейкером Браниславом Сужневым, воспитанником белградского «Партизана», выступавшим в минувшем сезоне в чемпионате Черногории.

Впрочем, время до старта «Битвы» еще есть, и вполне возможно в итоговом составе участников иностранцев будет больше. Ждем!

Профи среди любителей

И HOOPS, и «БК «Московский» как истинные любительские команды не обладают стабильными составами. По сути, в зависимости от формата или ранга турнира они и подбирают участников. И каждый раз в рядах команд хватает профессионалов.

Скажем, в минувшем сезоне «Московскому» помогли доминировать в UBA, выиграть «Битву лиг» и прилично проявить себя в Кубке России Егор Вяльцев и Максим Захаров. Этим летом HOOPS под Летнюю лигу привлекли целое созвездие «профиков» – Гафурова, Полстянова, Артема Кузьмина.

Наверняка медиаигроки не будут иметь серьезных игровых минут и на этот раз. Ждем от любителей громких приобретений!

Второй сезон «Битвы лиг» пройдет уже в эти выходные на Live Arena! Приобретайте билеты по ссылке!

Фото: vtb-league.com