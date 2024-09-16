Ти Джей Форд о влиянии Леброна на баскетбол: «Джеймс сделал то же самое, что и Майкл Джордан»
Ти Джей Форд оценил уровень влияния Леброна Джеймса на баскетбол.
«Леброн Джеймс проходит в одной категории с Майклом Джорданом. Методы могут быть разными, но он является важной частью успеха НБА. Именно он во многом причина того, что баскетболисты зарабатывают много денег, получают 50-60 миллионов.
Джеймс сделал то же самое, что и Джордан», – считает экс-игрок НБА.
Одной из заслуг легендарного Майкла Джордана считается то, что он в 90-е благодаря своей феноменальной популярности вывел НБА и баскетбол на глобальный уровень.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ur.Perspectives
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