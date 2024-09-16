Ти Джей Форд о влиянии Леброна на баскетбол: «Джеймс сделал то же самое, что и Майкл Джордан»

Ти Джей Форд оценил уровень влияния Леброна Джеймса на баскетбол.

«Леброн Джеймс проходит в одной категории с Майклом Джорданом. Методы могут быть разными, но он является важной частью успеха НБА. Именно он во многом причина того, что баскетболисты зарабатывают много денег, получают 50-60 миллионов.

Джеймс сделал то же самое, что и Джордан», – считает экс-игрок НБА.

Одной из заслуг легендарного Майкла Джордана считается то, что он в 90-е благодаря своей феноменальной популярности вывел НБА и баскетбол на глобальный уровень.