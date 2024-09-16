  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Ти Джей Форд о влиянии Леброна на баскетбол: «Джеймс сделал то же самое, что и Майкл Джордан»

Ти Джей Форд оценил уровень влияния Леброна Джеймса на баскетбол.

«Леброн Джеймс проходит в одной категории с Майклом Джорданом. Методы могут быть разными, но он является важной частью успеха НБА. Именно он во многом причина того, что баскетболисты зарабатывают много денег, получают 50-60 миллионов.

Джеймс сделал то же самое, что и Джордан», – считает экс-игрок НБА.

Одной из заслуг легендарного Майкла Джордана считается то, что он в 90-е благодаря своей феноменальной популярности вывел НБА и баскетбол на глобальный уровень.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ur.Perspectives
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
Ти Джей Форд
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терренс Росс: «Не знаю, как можно поставить Джордана выше Леброна. Да и соперники у Джеймса сложнее»
2210 сентября, 14:08
Младший сын Леброна Джеймса назвал пятерку лучших игроков в истории НБА
233 сентября, 20:01
Гилберт Аренас: «Леброн Джеймс – единственная причина, по которой имя Майкла Джордана до сих пор актуально»
352 сентября, 15:42
Деррик Уайт согласился с болельщиками, которые назвали Леброна «величайшим»
330 августа, 12:15Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ройс Уайт о попытке покушения на Трампа: «Не сдаемся»
21 минуту назадФото
«Голден Стэйт» надеется заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо
9сегодня, 07:53
Айзейя Томас: «Все еще могу играть на высоком уровне»
1сегодня, 07:28
Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»
1сегодня, 07:07
Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке
4сегодня, 05:47
Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»
5сегодня, 05:31
Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются
сегодня, 05:03Фото
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон
1сегодня, 04:52Видео
Женская НБА. 35 очков Кейтлин Кларк помогли «Индиане» победить «Даллас», Эйжа Уилсон набрала тысячное очко в победной игре с «Коннектикутом» и другие результаты
сегодня, 04:32
«Нью-Йорк» и Маркус Моррис подписали негарантированный контракт
сегодня, 04:21
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «Для лиги решение Ведищева стать главным тренером – интересный шаг»
32 минуты назад
Фред Ванвлит о Алперене Шенгюне: «Он делает вещи, на которые способны немногие»
45 минут назад
Марк Стейн: «Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем»
1сегодня, 08:18
Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
1сегодня, 06:51
Кавай Ленард выложил фотографию с рэпером 2 Chainz с дня рождения музыканта
1сегодня, 06:11Фото
Илона Корстин: «Получили много положительных отзывов от «Бешикташа» и «Црвены Звезды»
сегодня, 05:22
Товарищеские матчи. 22 очка Юртсевена помогли «Панатинаикосу» обыграть «Баварию», трехочковый Дорси за 0,8 секунды до конца принес «Олимпиакосу» победу над «Фенербахче»
вчера, 20:12
«Расписание было согласовано с менеджментом клубов». Илона Корстин объяснила, почему «Црвена Звезда» и «Зенит» сыграли три матча за три дня
вчера, 19:20
Демар Дерозан о завершении карьеры в «Торонто»: «От такого нельзя отказаться»
1вчера, 18:20
Стивен Эй Смит: «Шэннон Шарп занимался сексом, но не всем было нужно об этом знать»
1вчера, 17:58