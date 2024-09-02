Гилберт Аренас: «Леброн Джеймс – единственная причина, по которой имя Майкла Джордана до сих пор актуально»
Гилберт Аренас высказался о популярности игроков
«Майкл Джордан не является чем-то реальным. Мы, конечно, знаем, что он реален, что он есть. Но единственные моменты, когда его имя упоминают, случаются в связке с Леброном Джеймсом. Это единственная причина, по которой он до сих пор актуален», – заявил бывший баскетболист в подкасте Дуайта Ховарда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Above The Rim with DH 12
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