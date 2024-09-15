«В моем номере не было девушки». Дэньюэл Хауз рассказал об инциденте в «пузыре»

Дэньюэл Хауз рассказал об инциденте в «пузыре» НБА в 2020 году.

«Я открыл дверь, там был охранник команды Брайан Сэвидж. Он сказал, что с ним сотрудник службы безопасности НБА , и он хочет обыскать мой номер. Я такой: «Зачем? Я в пузыре, я ничего не могу сделать». Он такой: «Они сказали, что видели, как в здание отеля зашла девушка, и хотят проверить твою комнату». Я не хотел его впускать. Даже несмотря на то, что запрет на травку был снят, мне не нужно было, чтобы он видел, сколько у меня коробок.

Он сказал, что его интересует только девушка. Я знал, что я чист, и впустил его в номер. Он проверил мою комнату, там не было никакой девушки. Они вышли из моего номера и обыскивали здание весь день. В итоге они нашли девушку, которая бегала по всему зданию. Они поймали ее.

СМИ расписали эту историю так, как будто представители НБА вошли в номер, бум, а там Хауз с девушкой. Вот как они это представили. Но в моем номере никого не было. Если бы кто-то был в моем номере, как они сказали, они бы выгнали меня из «пузыря». Но я остался в «пузыре». Мне нужно было пройти тест. Если бы команда довела серию до 7-го матча, я бы смог сыграть. Мне пришлось отсидеть 10 дней в заточении только потому, что они сказали, что в номере был кто-то посторонний.

Мой агент звонил мне и спрашивал, что случилось. Они думали, что я это сделал, потому что охрана зафиксировала, как дверь в мой номер открылась, и ходили слухи, что я это сделал. Слухи! В моей комнате никого не было. Я плакал. Мне казалось, что в том сезоне я был близок к тому, чтобы создать себе имя, как Тайлер Хирро. Я считал, что пришло мое время», – рассказал бывший игрок «Хьюстона ».

11 сентября 2020 года было объявлено, что Хауp покинул «пузырь» НБА в Орландо за нарушение правил безопасности лиги в связи с COVID-19. Лига постановила, что Хауз будет отправлен домой и не будет играть до конца сезона-2019/20.