Илона Корстин: «Для лиги решение Ведищева стать главным тренером – интересный шаг»
Генеральный директор Единой лиги ВТБ также прокомментировала назначение Андрея Ведищева на пост главного тренера «Локомотива-Кубань».
– Через неделю стартует регулярный сезон Единой лиги. Ваши ожидания?
– Мне кажется, что новый сезон будет ярким и интересным событиями. Клубы сделали хорошие приобретения в межсезонье. Все новички мотивированы. Сужу об этом как по товарищеским матчам, так и по Суперкубку. Наши клубы из топ-4 стали еще сильнее. У ЦСКА и «Зенита» стали более сбалансированные составы, УНИКС добавил в глубине ротации, «Локомотив-Кубань» не потерял атакующей мощи, несмотря на уход Акун-Перселла и Барфорда.
– Увольнение Александра Секулича вас огорчило?
– Для лиги решение Андрея Ведищева стать главным тренером – интересный шаг. Наблюдать за «Локо» стало еще интереснее. Знаю, что это был непростой выбор для президента краснодарцев, но он все же решился на него.
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