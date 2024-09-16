Илона Корстин: «Для лиги решение Ведищева стать главным тренером – интересный шаг»

Илона Корстин поделилась ожиданиями от нового сезона .

Генеральный директор Единой лиги ВТБ также прокомментировала назначение Андрея Ведищева на пост главного тренера «Локомотива-Кубань».

– Через неделю стартует регулярный сезон Единой лиги. Ваши ожидания?

– Мне кажется, что новый сезон будет ярким и интересным событиями. Клубы сделали хорошие приобретения в межсезонье. Все новички мотивированы. Сужу об этом как по товарищеским матчам, так и по Суперкубку. Наши клубы из топ-4 стали еще сильнее. У ЦСКА и «Зенита » стали более сбалансированные составы, УНИКС добавил в глубине ротации, «Локомотив-Кубань » не потерял атакующей мощи, несмотря на уход Акун-Перселла и Барфорда.

– Увольнение Александра Секулича вас огорчило?

– Для лиги решение Андрея Ведищева стать главным тренером – интересный шаг. Наблюдать за «Локо» стало еще интереснее. Знаю, что это был непростой выбор для президента краснодарцев, но он все же решился на него.