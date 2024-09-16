  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Илона Корстин: «Для лиги решение Ведищева стать главным тренером – интересный шаг»

Илона Корстин поделилась ожиданиями от нового сезона .

Генеральный директор Единой лиги ВТБ также прокомментировала назначение Андрея Ведищева на пост главного тренера «Локомотива-Кубань».

– Через неделю стартует регулярный сезон Единой лиги. Ваши ожидания?

– Мне кажется, что новый сезон будет ярким и интересным событиями. Клубы сделали хорошие приобретения в межсезонье. Все новички мотивированы. Сужу об этом как по товарищеским матчам, так и по Суперкубку. Наши клубы из топ-4 стали еще сильнее. У ЦСКА и «Зенита» стали более сбалансированные составы, УНИКС добавил в глубине ротации, «Локомотив-Кубань» не потерял атакующей мощи, несмотря на уход Акун-Перселла и Барфорда.

– Увольнение Александра Секулича вас огорчило?

– Для лиги решение Андрея Ведищева стать главным тренером – интересный шаг. Наблюдать за «Локо» стало еще интереснее. Знаю, что это был непростой выбор для президента краснодарцев, но он все же решился на него.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoИлона Корстин
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Илона Корстин: «Получили много положительных отзывов от «Бешикташа» и «Црвены Звезды»
сегодня, 05:22
Андрей Ватутин: «Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство»
вчера, 15:51
ЦСКА чемпион, Аврамович – MVP, «Зенит» снова в призах, камбэк «Локо». Итоги четвертого дня Суперкубка
114 сентября, 20:16Трибуна
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА обыграл УНИКС в финале и стал победителем турнира, «Зенит» победил «Црвену Звезду» в матче за бронзу
2314 сентября, 18:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ройс Уайт о попытке покушения на Трампа: «Не сдаемся»
20 минут назадФото
Ти Джей Форд о влиянии Леброна на баскетбол: «Джеймс сделал то же самое, что и Майкл Джордан»
2сегодня, 08:03
«Голден Стэйт» надеется заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо
9сегодня, 07:53
Айзейя Томас: «Все еще могу играть на высоком уровне»
1сегодня, 07:28
Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»
1сегодня, 07:07
Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке
4сегодня, 05:47
Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»
5сегодня, 05:31
Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются
сегодня, 05:03Фото
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон
1сегодня, 04:52Видео
Женская НБА. 35 очков Кейтлин Кларк помогли «Индиане» победить «Даллас», Эйжа Уилсон набрала тысячное очко в победной игре с «Коннектикутом» и другие результаты
сегодня, 04:32
Ко всем новостям
Последние новости
Фред Ванвлит о Алперене Шенгюне: «Он делает вещи, на которые способны немногие»
44 минуты назад
Марк Стейн: «Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем»
1сегодня, 08:18
Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
1сегодня, 06:51
Кавай Ленард выложил фотографию с рэпером 2 Chainz с дня рождения музыканта
1сегодня, 06:11Фото
Илона Корстин: «Получили много положительных отзывов от «Бешикташа» и «Црвены Звезды»
сегодня, 05:22
Товарищеские матчи. 22 очка Юртсевена помогли «Панатинаикосу» обыграть «Баварию», трехочковый Дорси за 0,8 секунды до конца принес «Олимпиакосу» победу над «Фенербахче»
вчера, 20:12
«Расписание было согласовано с менеджментом клубов». Илона Корстин объяснила, почему «Црвена Звезда» и «Зенит» сыграли три матча за три дня
вчера, 19:20
Демар Дерозан о завершении карьеры в «Торонто»: «От такого нельзя отказаться»
1вчера, 18:20
Стивен Эй Смит: «Шэннон Шарп занимался сексом, но не всем было нужно об этом знать»
1вчера, 17:58
Турнир в Анталье. «Анадолу Эфес» выиграл у «Жальгириса», «Альба» разобралась с «Тофашем»
вчера, 17:36