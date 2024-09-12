Андрей Кириленко о скором возвращении России на международные турниры: «Как встретить динозавра на улице – 50%, либо встретишь, либо нет»
Андрей Кириленко оценил вероятность возвращения России на международные турниры.
«Это как встретить динозавра на улице – 50 процентов, либо встретишь, либо нет.
Мы должны быть готовы к развитию событий в любом ключе. Если мы возвращаемся в следующем году или в этом, мы должны быть готовы. Вы видели подготовку национальных команд – она с прицелом на будущее. Но это не значит, что мы не готовы. Если бы сейчас мы играли в официальных турнирах, из команды Зорана Лукича было бы 70 процентов других ребят», – сказал президент РФБ.
ФИБА отстранила сборные России от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости