Андрей Кириленко о скором возвращении России на международные турниры: «Как встретить динозавра на улице – 50%, либо встретишь, либо нет»

Андрей Кириленко оценил вероятность возвращения России на международные турниры.

«Это как встретить динозавра на улице – 50 процентов, либо встретишь, либо нет.

Мы должны быть готовы к развитию событий в любом ключе. Если мы возвращаемся в следующем году или в этом, мы должны быть готовы. Вы видели подготовку национальных команд – она с прицелом на будущее. Но это не значит, что мы не готовы. Если бы сейчас мы играли в официальных турнирах, из команды Зорана Лукича было бы 70 процентов других ребят», – сказал президент РФБ .

ФИБА отстранила сборные России от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.